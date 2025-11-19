Овсянка и не только: эти продукты для завтрака зарядят энергией лучше кофе после 40 лет

Кофе помогает почувствовать себя бодрым по утрам, но не весь день. Лучше всего для более стабильного уровня энергии включить в завтрак определённые продукты. Их перечислила Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог, сертифицированный специалист по диетологии.Овсянка с ореховым маслом и ягодами. Углеводы, полезные жиры и клетчатка поддерживают стабильный уровень сахара в крови в течение нескольких часов.Яйца. Они содержат много белка, витаминов группы В, которые помогают преобразовывать пищу в энергию.Греческий йогурт с фруктами и семенами. Пробиотики и белок поддерживают здоровье кишечника и энергетический обмен веществ.Цельнозерновой тост с авокадо и копчёным лососем. Он содержит сложные углеводы, полезные для сердца жиры, омега-3, позволяющие сохранять длительную концентрацию.Смузи с протеиновым порошком, шпинатом и бананом. Он быстро усваивается, но содержит много питательных веществ и электролитов.Творог с ананасом или персиками. Этот вариант завтрака хорошо насыщает и не вызывает скачков уровня сахара в крови.Завтрак с киноа, миндалём и ягодами. Вы получите клетчатку и растительный белок, которые обеспечивают медленное, но равномерное высвобождение энергии.

