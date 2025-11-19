Диетолог объяснила постоянное желание перекусить

Диетолог Виктория Говорушко рассказала, почему всё время хочется есть и как это остановить.Специалист объяснила, что многие сталкиваются с «пищевыми срывами» после голодовок или строгих ограничений, и это связано не со слабой волей, а с биохимией: гормон голода растет при долгих перерывах в еде и к вечеру буквально толкает человека к холодильнику. Она пояснила, что организм воспринимает длительное отсутствие пищи как угрозу и пытается защититься.По ее словам, справиться с повышенным грелином помогает только животный белок — не сладости и не овощи, а мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Специалист подчеркнула, что добавление белка в каждый прием пищи помогает избежать срывов и дольше сохранять чувство сытости.

