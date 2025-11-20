Названа провоцирующая инсульт ночная привычка

Кардиолог Эхимен Анени предупредил, что привычка спать ночью под источником искусственного света может увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Анени отметил, что недавно в журнале JAMA Network Open было опубликовано исследование, которое показало: сон при свете провоцирует развитие сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, фибрилляции предсердий, инфаркта миокарда и инсульта.По словам врача, все дело в том, что воздействие света может привести к нарушению циркадного ритма и сократить продолжительность сна. При этом известно, что недостаток сна или его нарушения действительно связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.Доктор также обратил внимание на то, что женщины более чувствительны к связанным с освещением нарушениям циркадного ритма, чем мужчины. По его словам, у женщин, работающих в ночную смену, частота возникновения сердечной недостаточности выше, чем у мужчин.

