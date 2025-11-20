Кудрявая капуста станет полезнее для здоровья при сочетании с заправками на основе масла

Учёные из Университета Миссури нашли простой способ помочь организму усваивать больше питательных веществ. И это заправки и соусы на основе масла. Главное — сочетать их в блюдах с кудрявой капустой.В рамках нового исследования специалисты решили узнать, может ли приготовление кудрявой капусты или добавление к ней специальных заправок/соусов облегчить усвоение организмом каротиноидов. Эти питательные вещества в составе капусты кале связаны с улучшением зрения, укреплением иммунной системы, снижением риска развития диабета, болезней сердца, некоторых видов рака.Учёные протестировали сырую, варёную, сырую или приготовленную с заправкой/соусом и приготовленную в соусе кудрявую капусту.Оказалось, что в сыром виде из капусты кале слабо усваиваются каротиноиды, а её приготовление даже немного ухудшает этот процесс. После добавления соуса на основе наноэмульсии стало заметно, что каротиноиды усваивались намного лучше. Причём капуста могла быть при этом сырой или приготовленной.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки