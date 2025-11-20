Апельсиновый сок может изменить активность генов, связанных со здоровьем сердца

Утренний апельсиновый сок может оказывать на здоровье невидимое влияние. В новом исследовании, опубликованном в журнале Molecular Nutrition & Food Research, исследователи обнаружили, что ежедневное употребление апельсинового сока изменяет активность генов, связанных с функцией сердца и метаболизма.В ходе исследования 20 здоровых взрослых людей выпивали около двух чашек 100% апельсинового сока ежедневно в течение двух месяцев.Затем учёные из университетов Бразилии и США исследовали образцы иммунных клеток участников. Они отслеживали изменения в более чем 1700 генах, выявляя сдвиги, связанные с воспалением, артериальным давлением и тем, как организм использует жир.Группа исследователей обнаружила значительные изменения в активности генов после регулярного употребления апельсинового сока. Многие из этих изменений указывали на уменьшение воспаления или улучшение работы кровеносных сосудов. Однако характер изменений варьировался в зависимости от массы тела человека.У людей с нормальным весом, как правило, наблюдаются сдвиги в генах, связанных с воспалением, в то время как у людей с избыточным весом больше изменений, связанных с метаболизмом жиров и использованием энергии.Исследователи утверждают, что эти эффекты могут быть обусловлены флавоноидами — натуральными растительными соединениями, содержащимися в цитрусовых, ягодах, чае и какао. Флавоноиды действуют как антиоксиданты, и исследования показывают, что они могут помочь защитить сердце, отмечают исследователи.Авторы отмечают, что исследование «подтверждает терапевтический потенциал апельсинового сока, предоставляя важные и беспрецедентные сведения о молекулярных механизмах, лежащих в основе эффектов хронического употребления апельсинового сока».Исследователи также заявили, что полученные результаты «могут повлиять на молекулярный ответ на биологически активные соединения в апельсиновом соке и предоставить информацию для персонализированных рекомендаций по потреблению продуктов, богатых флавоноидами».Тем не менее, исследователи подчеркнули, что это было очень небольшое исследование, в котором не использовался сравнительный напиток, а значит, оно не может доказать, что апельсиновый сок сам по себе стал причиной этих изменений.Для подтверждения результатов и определения того, приводят ли эти молекулярные сдвиги к реальным преимуществам, потребуются более масштабные исследования.Диетолог из Нью-Йорка Николетт Пейс, не принимавшая участия в исследовании, считает, что «апельсиновый сок — это не эликсир, а тщательно изученный пример».Она добавила, что исследование «открывает невероятные возможности того, как может работать индивидуальное питание».Пейс отметила, что апельсиновый сок может входить в здоровую диету в небольших или умеренных количествах, и что «в обычных количествах содержание сахара не сводит на нет его полезные свойства».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки