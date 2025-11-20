JНМ: чеснок замедляет рост числа бактерий во рту эффективнее хлоргексидина

Экстракт чеснока обладает более выраженным противомикробным действием, чем хлоргексидин — один из самых популярных антисептиков для полости рта. К такому выводу пришли специалисты Университета Шарджи.Хлоргексидин считается «золотым стандартом» в стоматологии, но его применение связано с побочными эффектами и опасениями по поводу развития микробной устойчивости. Чеснок (Allium sativum) известен своими природными антимикробными свойствами, поэтому это растение привлекло внимание ученых в качестве потенциального натурального заменителя.Чтобы оценить эффективность применения чеснока в гигиене полости рта, исследователи проанализировали пять ранее опубликованных научных работ. Вывод оказался однозначным: ополаскиватели на основе чеснока высокой концентрации демонстрируют эффективность, сопоставимую с хлоргексидином. В некоторых экспериментах хлоргексидин лучше поддерживал уровень pH в полости рта, однако при определенных концентрациях чеснок превосходил его по антимикробному действию.«Испытуемые чаще жаловались на жжение и характерный запах при использовании натурального ополаскивателя, что может ограничивать его использование. Однако такой продукт с меньшей вероятностью негативно повлияет на состояние полости рта, чем химические соединения», — отметили ученые.Авторы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований с участием большего количества пациентов и более длительным периодом наблюдения. По словам ученых, ранее экстракты чеснока изучались в различных областях стоматологии, таких как лечение стоматита, дезинфекция дентинных канальцев и применение в качестве внутриканального лекарственного средства.

