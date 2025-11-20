BR: экстракт чеснока может смягчить возрастную потерю памяти
В недавнем исследовании ученые из Медицинской школы Университета Миссури и Университета Миссури изучали влияние экстракта зрелого чеснока на неврологическую функцию и когнитивные способности, а также на основные нейрональные молекулярные процессы. Результаты были опубликованы в журнале Biomedical Reports.
Было доказано, что употребление чеснока обладает широким спектром полезных свойств, таких как укрепление иммунной системы и здоровья сердечно-сосудистой системы, противодиабетическое действие и уменьшение накопления жира в печени. Например, исследование, ранее опубликованное в журнале Nutrients, продемонстрировало, что чеснок может снижать уровень сахара и холестерина в крови.
Еще более существенные преимущества можно ожидать от экстракта чеснока, созревшего не менее 20 месяцев. Согласно недавно опубликованному исследованию, этот вид чеснока считается одним из самых полезных и обладает особенно сильными антиоксидантными свойствами.
В частности, экстракт зрелого чеснока может подавлять воспаление и апоптоз, а также снижать уровень так называемых активных форм кислорода, объясняют исследователи.
Возрастное снижение числа нейронов, снижение синаптической пластичности и снижение кровотока делают мозг более восприимчивым к атакам активных форм кислорода, что увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний, поясняют эксперты.
Поэтому казалось разумным предположить, что экстракт зрелого чеснока, влияя на молекулярные процессы в нейронах, может оказывать нейропротекторное действие и способствовать поддержанию неврологических функций и когнитивных способностей в пожилом возрасте.
Исследователи проверили эту гипотезу на мышах, которые в течение 40 недель получали корм, обогащенный экстрактом зрелого чеснока.
По сравнению с контрольной группой мышей, у животных, принимавших экстракт, наблюдались улучшения в способности к обучению, памяти, исследовательском поведении и снижении тревожности, сообщает исследовательская группа.
На белковом уровне также наблюдались изменения, особенно выраженные в гиппокампе и затрагивающие, среди прочего, тау-белок и белок-предшественник амилоида.
Дальнейшие исследования показали, что экстракт чеснока «усиливает синаптогенную сигнализацию в обоих отделах мозга и снижает сигнализацию, связанную с нейрональным апоптозом, исключительно в гиппокампе», сообщают исследователи.
В целом, результаты исследования подтверждают нейропротекторные свойства экстракта зрелого чеснока, и исследователи полагают, что как нутрицевтик он может внести многообещающий вклад в профилактику возрастных неврологических заболеваний.
