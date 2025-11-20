EnvInter: контакт с микропластиком может ускорять развитие атеросклероза

Повседневный контакт с микропластиком может ускорять развитие атеросклероза у самцов мышей, но не у самок. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде.В эксперименте ученые подвергали самцов и самок мышей воздействию микропластика, сопоставимого с тем, которое человек получает с водой, пищей и воздухом, на протяжении девяти недель. У самцов животных наблюдалось значительное увеличение объема атеросклеротических бляшек: на 63% в аорте и более чем в шесть раз в одной из ключевых артерий грудной клетки. У самок таких изменений не зафиксировали. Отмечается, что вес и уровень холестерина у мышей из двух групп оставались нормальными.Анализы показали, что микропластик нарушает работу эндотелиальных клеток — внутреннего слоя сосудов, который первым контактирует с загрязнителями. Частицы микропластика проникали непосредственно в стенки сосудов и обнаруживались внутри формирующихся бляшек. Одноклеточное секвенирование также выявило активацию воспалительных генов — как у мышей, так и в образцах человеческих клеток.Авторы отмечают, что результаты исследования пока нельзя применить напрямую к людям. Однако ученые уточнили, что сердечно-сосудистая система человека и мыши имеет множество функциональных сходств. Вероятнее всего, микропластик способен оказывать аналогичное влияние на риск атеросклероза у людей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки