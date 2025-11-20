Педиатр назвала риски при неправильном питании ребенка

Частые простуды, низкая успеваемость и поведенческие проблемы у детей часто связаны с недостатком питательных веществ, а не с ленью или особенностями характера. Об этом «Известиям» рассказала врач-педиатр, гастроэнтеролог Сеченовского центра материнства и детства Светлана Жучкова в Международный день педиатра.По словам врача, исследования Сеченовского университета выявили дефицит омега-3 жирных кислот практически у всех обследованных детей. Эти вещества критически важны для развития мозга, иммунитета и общего самочувствия. В ходе эксперимента добавление рыбьего жира из дикого камчатского лосося в рацион детей привело к значительным улучшениям: участники реже болели, легче переносили инфекции, у них улучшились память, внимание, сон и аппетит, снизилась тревожность.«Аналогичное положительное влияние оказывает витамин D, который не только укрепляет кости, но и снижает частоту рецидивов при бронхиальной астме и ревматоидном артрите», — отметила Жучкова.Для точной диагностики дефицитов в Сеченовском центре материнства и детства применяют расширенный анализ с использованием масс-спектрометрии, разработанный в рамках программы «Приоритет-2030». Этот метод позволяет выявить недостаток питательных веществ даже у младенцев через анализ материнского молока, избегая забора крови. Особое внимание врачи уделяют детям с недобором веса, отставанием в росте, вялостью и частыми заболеваниями.«Однообразное питание, особенно с преобладанием углеводов, творожков и сладких йогуртов вместо полноценных продуктов, пагубно сказывается на развитии нервной системы и иммунитета. В практике центра был случай, когда двухлетнее питание исключительно молоком, печеньем и растворимой кашей привело к резкому ухудшению поведения и потере речевых навыков у ребенка», — предупредила педиатр.Сбалансированное питание особенно важно для детей с тяжелыми ревматическими заболеваниями, бронхиальной астмой и поливалентной аллергией, поскольку неправильный рацион усугубляет течение болезней.Среди других эффективных способов укрепления организма врач выделила закаливание в комфортном режиме и регулярные занятия спортом. Зимние виды спорта, такие как фигурное катание или непрофессиональный хоккей, особенно полезны для детей с хроническими заболеваниями носоглотки. Также рекомендуются плавание, легкая атлетика, боевые искусства и командные игры, развивающие не только физическую форму, но и социальные навыки.Важными маркерами проблем со здоровьем являются как дефицит, так и избыток массы тела, изменения в поведении, эмоциональном состоянии и успеваемости. Наследственность также играет значительную роль: при наличии в семье бронхиальной астмы, сахарного диабета или псориаза у ребенка повышается риск аутоиммунных заболеваний. Формула здоровья ребенка, по словам специалиста, проста: сбалансированное питание, регулярная физическая активность, соблюдение режима дня и своевременные медицинские осмотры.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки