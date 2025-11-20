Врач рассказала о причинах появления сосудистых сеточек на лице
«Чаще всего купероз и чувствительность кожи взаимосвязаны. Поэтому в зоне риска в первую очередь находятся люди со светлой и тонкой кожей — первого и второго фототипа, с чувствительной и сухой кожей», — указала она.
Купероз — это не просто косметический дефект, а проявление разных серьезных нарушений: заболеваний внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, обменных и эндокринных нарушений. Поэтому в первую очередь при появлении сосудистой сеточки нужно стабилизировать общее состояние и только потом переходить к устранению местных проявлений.
Иногда вполне достаточно бывает местного воздействия, чтобы устранить кожный дефект. Для местного лечения применяют мази с составами для укрепления сосудистых стенок, таблетки аскорутина, аскорбиновую кислоту — все они направлены на укрепление капиллярных стенок, предотвращение расширения сосудов.
«Для избавления от расширенных капилляров эффективны различные аппаратные методики: фототерапия, коагуляция лазером, озонотерапия, склеротерапия. Метод выбирается, исходя из типа кожи и глубины расположения сосудов», — отметила врач.
Эффект от фототерапии обусловлен воздействием интенсивного пульсирующего света на пораженные структуры. Электрокоагуляция убирает поврежденные капилляры с помощью специального высокочастотного электрического тока. Во время процедуры лазером с заданной длиной волны оказывается влияние на глубокие слои дермы для склеивания и рассасывания сосудистой сетки лазером.
Немаловажная часть заботы о проблемной коже — это особый домашний уход, диетотерапия, а также отсутствие стресса.
«В домашнем уходе для умывания лица используют только теплую воду с мягкими гелями, имеющими нейтральный рН. Увлажняют дерму кремами с легкими текстурами с успокаивающим эффектом, в составе которых есть экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, а также имеющими охлаждающий эффект, снимающими воспалительный процесс», — порекомендовала специалист.
Питание напрямую оказывает влияние на состояние кожного покрова при сосудистой сетке. Поэтому диета при куперозе должна содержать продукты, способствующие укреплению сосудов, повышению их эластичности, — это продукты с высоким содержанием витаминов К, Р, С, омега-3 и омега-6 жирных кислот, антиоксидантов. Исключить из диеты нужно продукты, вызывающие резкое расширение и спазм сосудов.
Также, по словам Омаровой, нельзя забывать о том, что стресс является мощным провокатором развития и усугубления симптомов различных кожных заболеваний. При хроническом стрессе выброс гормонов кортизола и адреналина усиливает воспалительный ответ. Защитные функции кожного покрова снижаются, что может вызывать обострение купероза, различных хронических заболеваний.
