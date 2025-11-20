Врач рассказала о причинах появления сосудистых сеточек на лице

Многие сталкивались с тем, что на коже лица проступают капилляры, имеющие вид сеточки. Такая патология кожи называется куперозом, она является местной реакцией на нарушения кровообращения, застоя крови внутри мелких сосудов. Купероз может сопровождаться изменениями цвета эпидермиса и потерей эластичности тканей. Об этом «Известиям» 20 ноября рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова.«Чаще всего купероз и чувствительность кожи взаимосвязаны. Поэтому в зоне риска в первую очередь находятся люди со светлой и тонкой кожей — первого и второго фототипа, с чувствительной и сухой кожей», — указала она.Купероз — это не просто косметический дефект, а проявление разных серьезных нарушений: заболеваний внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, обменных и эндокринных нарушений. Поэтому в первую очередь при появлении сосудистой сеточки нужно стабилизировать общее состояние и только потом переходить к устранению местных проявлений.Иногда вполне достаточно бывает местного воздействия, чтобы устранить кожный дефект. Для местного лечения применяют мази с составами для укрепления сосудистых стенок, таблетки аскорутина, аскорбиновую кислоту — все они направлены на укрепление капиллярных стенок, предотвращение расширения сосудов.«Для избавления от расширенных капилляров эффективны различные аппаратные методики: фототерапия, коагуляция лазером, озонотерапия, склеротерапия. Метод выбирается, исходя из типа кожи и глубины расположения сосудов», — отметила врач.Эффект от фототерапии обусловлен воздействием интенсивного пульсирующего света на пораженные структуры. Электрокоагуляция убирает поврежденные капилляры с помощью специального высокочастотного электрического тока. Во время процедуры лазером с заданной длиной волны оказывается влияние на глубокие слои дермы для склеивания и рассасывания сосудистой сетки лазером.Немаловажная часть заботы о проблемной коже — это особый домашний уход, диетотерапия, а также отсутствие стресса.«В домашнем уходе для умывания лица используют только теплую воду с мягкими гелями, имеющими нейтральный рН. Увлажняют дерму кремами с легкими текстурами с успокаивающим эффектом, в составе которых есть экстракт алоэ, гиалуроновая кислота, а также имеющими охлаждающий эффект, снимающими воспалительный процесс», — порекомендовала специалист.Питание напрямую оказывает влияние на состояние кожного покрова при сосудистой сетке. Поэтому диета при куперозе должна содержать продукты, способствующие укреплению сосудов, повышению их эластичности, — это продукты с высоким содержанием витаминов К, Р, С, омега-3 и омега-6 жирных кислот, антиоксидантов. Исключить из диеты нужно продукты, вызывающие резкое расширение и спазм сосудов.Также, по словам Омаровой, нельзя забывать о том, что стресс является мощным провокатором развития и усугубления симптомов различных кожных заболеваний. При хроническом стрессе выброс гормонов кортизола и адреналина усиливает воспалительный ответ. Защитные функции кожного покрова снижаются, что может вызывать обострение купероза, различных хронических заболеваний.

