Пиво может быть полезным для микрофлоры кишечника
По словам врача-гастроэнтеролога, существуют исследовательские данные, которые говорят, что безалкогольное или слабоалкогольное пиво может быть полезным для работы желудка или кишечника. Вялов уточнил, что такое пиво может стимулировать рост полезной флоры в кишечном микробиоме, который, в свою очередь, ответствен за состояние иммунной системы.
«Благодаря дрожжам и продуктам брожения, пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике», - приводит слова медика «Газета.Ru».
Что касается безалкогольного вина, то Вялов заметил, что по сравнению с безалкогольным пивом его польза организму значительно меньше.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий