Пиво может быть полезным для микрофлоры кишечника

Некоторые виды пива могут благоприятно сказываться на состоянии органов ЖКТ – об этом сообщил в интервью гастроэнтеролог Сергей Вялов.По словам врача-гастроэнтеролога, существуют исследовательские данные, которые говорят, что безалкогольное или слабоалкогольное пиво может быть полезным для работы желудка или кишечника. Вялов уточнил, что такое пиво может стимулировать рост полезной флоры в кишечном микробиоме, который, в свою очередь, ответствен за состояние иммунной системы.«Благодаря дрожжам и продуктам брожения, пиво стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике», - приводит слова медика «Газета.Ru».Что касается безалкогольного вина, то Вялов заметил, что по сравнению с безалкогольным пивом его польза организму значительно меньше.

