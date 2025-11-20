Роспотребнадзор рассказал о ситуации по менингококковой инфекции

В России эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции стабильна.В ведомстве отметили, что с начала 2025 года в стране регистрировался рост заболеваемости менингококковой инфекцией, но благодаря проведению противоэпидемических мероприятий распространения инфекции и формирования крупных групповых очагов допущено не было.«Заболеваемость менингококковой инфекцией сосредоточена в нескольких регионах Российской Федерации, где принимаются эффективные профилактические меры. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по менингококковой инфекции в Российской Федерации стабилизировалась и не превышает среднемноголетнего уровня заболеваемости», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».Уточняется, что в России для диагностики менингококковой инфекции применяются отечественные высокочувствительные тест-системы, которые позволяют оперативно определять менингококк и серогруппу возбудителя.Роспотребнадзор рекомендовал для минимизации риска заболевания соблюдать правила личной гигиены. Также следует регулярно проводить текущие уборки и проветривание помещений, избегать контактов с людьми, у которых имеются признаки инфекционного заболевания, а в случае появлении первых симптомов недомогания важно незамедлительно обратиться к врачу для обследования и получения медицинской помощи.

