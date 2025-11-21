Названа неочевидная причина набора веса

Врач Педро Андраде заявил, что недостаток сна может привести к набору веса. Об этой неочевидной причине появления лишних килограммов он рассказал изданию Terra.Как пояснил Андраде, при дефиците сна падает активность дофамина в префронтальной коре — области головного мозга, которая отвечает за принятие правильных решений. Это приводит к снижению способности выбирать более здоровую пищу в течение дня, что негативно сказывается на весе, уточнил он.Доктор дополнил, что существует и обратная связь: еда влияет на качество сна.«Вы хорошо едите, чтобы хорошо спать. И вы хорошо спите, чтобы иметь возможность делать более здоровый выбор», — отметил он.Так, животные белки, какао, кофе, зеленый чай и шоколад на ужин приводят к бессоннице. А бананы, орехи, авокадо, шпинат и подсолнечные семечки, напротив, улучшают сон.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки