Россиянам объяснили, как «офисная полярная ночь» влияет на режим сна
По словам собеседника RT, в зимний период возникает явление, именуемое таким интересным термином, как «офисная полярная ночь».
«То есть мы выходим из дома, и ещё темно, мы выходим из офиса — уже темно. У нас, соответственно, начинает страдать регуляция наших циркадных ритмов, которые завязаны на смену дня и ночи», — объяснил специалист.
Он добавил: проблема подъёма по утрам заключается в том, что в тёмное время суток продолжается выработка мелатонина и человеку не хочется вставать с постели.
«Здесь есть несколько рекомендаций, которые позволят вам с утра гораздо лучше вставать даже в тёмное время года. Основной времязадаватель — это всё-таки время подъёма. И желательно его достаточно жёстко фиксировать... В выходные вставать не позже, чем на два часа по сравнению с рабочими днями», — посоветовал Бузунов.
Специалист также упомянул о возможности использования светобудильника.
«Это фактически лампа. Допустим, вам нужно встать в 7 утра, значит в полседьмого постепенно (лампа начнёт. — RT) увеличивать освещённость в спальне от красноватого до ярко-жёлтого света, фактически имитируя рассвет. Даже через закрытые веки попадают фотоны света в глаза и активизируют мозг. Из-за чего снижается продукция мелатонина, и человек легче просыпается», — добавил собеседник RT.
Помимо прочего, сомнолог дал советы по подготовке ко сну: за 6—8 часов до сна следует исключить из рациона кофеинсодержащие продукты, а за час до сна — отложить смартфон.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий