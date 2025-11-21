Россиянам объяснили, как «офисная полярная ночь» влияет на режим сна

Роман Бузунов, врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, рассказал о том, как стабилизировать режим сна в зимний период.По словам собеседника RT, в зимний период возникает явление, именуемое таким интересным термином, как «офисная полярная ночь».«То есть мы выходим из дома, и ещё темно, мы выходим из офиса — уже темно. У нас, соответственно, начинает страдать регуляция наших циркадных ритмов, которые завязаны на смену дня и ночи», — объяснил специалист.Он добавил: проблема подъёма по утрам заключается в том, что в тёмное время суток продолжается выработка мелатонина и человеку не хочется вставать с постели.«Здесь есть несколько рекомендаций, которые позволят вам с утра гораздо лучше вставать даже в тёмное время года. Основной времязадаватель — это всё-таки время подъёма. И желательно его достаточно жёстко фиксировать... В выходные вставать не позже, чем на два часа по сравнению с рабочими днями», — посоветовал Бузунов.Специалист также упомянул о возможности использования светобудильника.«Это фактически лампа. Допустим, вам нужно встать в 7 утра, значит в полседьмого постепенно (лампа начнёт. — RT) увеличивать освещённость в спальне от красноватого до ярко-жёлтого света, фактически имитируя рассвет. Даже через закрытые веки попадают фотоны света в глаза и активизируют мозг. Из-за чего снижается продукция мелатонина, и человек легче просыпается», — добавил собеседник RT.Помимо прочего, сомнолог дал советы по подготовке ко сну: за 6—8 часов до сна следует исключить из рациона кофеинсодержащие продукты, а за час до сна — отложить смартфон.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки