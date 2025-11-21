Врач рассказал о приводящих к тромбозу вредных привычках

Тромбоз часто воспринимают как внезапную беду, однако для врача это всегда результат длительной работы наших собственных привычек против сосудов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.Говоря о вредных привычках, приводящих к тромбозу, физиолог напомнил о триаде Вирхова: повреждение сосудистой стенки, замедление тока крови и повышенная свертываемость. Он пояснил, что любая вредная привычка бьет хотя бы по одному из этих звеньев.«Курение — главный "диверсант" эндотелия, внутренней выстилки сосудов. Токсины табачного дыма вызывают хроническое микровоспаление, активируют тромбоциты, делая кровь более "липкой". При лишнем весе и малоподвижном образе жизни риск тромбоза растет в разы. Длительное сидение приводит к застою венозной крови в ногах. Медленный ток крови в венах — идеальные условия для формирования тромба, особенно у людей старшего возраста и при варикозной болезни», — рассказал он.Врач добавил, что обезвоживание, в том числе после приема алкоголя, сгущает кровь: плазмы меньше, форменных элементов относительно больше, вязкость повышается — системе гемостаза проще ошибиться и запустить внутрисосудистое свертывание. Отдельный риск — самостоятельный прием гормональных контрацептивов, анаболиков, «гормональных» БАД без консультации врача, особенно на фоне курения и ожирения, заключил эксперт.

