Микропластик особенно опасен для сердечно-сосудистой системы мужчин

Микропластик может повышать риск атеросклероза, хотя существуют значительные гендерные различия. Мужчины, по-видимому, подвержены наибольшему риску.Исследовательская группа под руководством профессора Чанчэна Чжоу из Калифорнийского университета в Риверсайде недавно изучила возможную связь между воздействием микропластика и атеросклерозом. Результаты были опубликованы в журнале Environment International.Микропластик в настоящее время обнаруживается в пище, воде, воздухе, а также в организме человека, где он может вызывать различные виды повреждений.Например, исследователи уже продемонстрировали, что микропластик изменяет состав микробиоты кишечника, повреждает мозг и способствует когнитивным нарушениям. В целом, микропластик значительно увеличивает риск развития хронических заболеваний.Недавние исследования также обнаружили микропластик в атеросклеротических бляшках у людей и установили связь между его более высокой концентрацией и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает исследовательская группа. До сих пор оставалось неясным, способствует ли микропластик повреждению артерий и каким образом.Поэтому исследователи исследовали влияние воздействия микропластика на мышей, предрасположенных к развитию атеросклероза.«Для этого мы кормили самцов и самок мышей диетой с низким содержанием жиров и холестерина, аналогичной диете здорового худого человека, и ежедневно в течение девяти недель вводили им микропластик в концентрации, которая считается экологически приемлемой и сопоставимой с той, которой люди подвергаются через загрязненную пищу и воду», — сообщает группа исследователей.Результаты показали, что микропластик значительно ухудшает течение атеросклероза, но только у самцов. У этих животных образование бляшек увеличилось на 63% в корне аорты и на 624% в плечеголовной артерии.У самок мышей воздействие микропластика не привело к значительному ухудшению образования бляшек, продолжает исследовательская группа.У самок мышей воздействие микропластика не привело к значительному ухудшению образования бляшек.Исследователи обнаружили, что воздействие микропластика не привело к значительному ухудшению состояния у самок мышей. Микропластик не вызывал ожирения у мышей и не повышал уровень холестерина, что позволяет предположить, что повышенное повреждение артерий не было связано с традиционными факторами риска, такими как увеличение веса или высокий уровень холестерина.Используя секвенирование РНК отдельных клеток, исследователи также обнаружили, что микропластик нарушает активность и соотношение различных типов клеток, участвующих в развитии атеросклероза, в частности эндотелиальных клеток, которые выстилают кровеносные сосуды и регулируют воспаление и кровоток.«Мы обнаружили, что эндотелиальные клетки больше всего страдают от воздействия микропластика, и поскольку эндотелиальные клетки первыми контактируют с циркулирующим микропластиком, их дисфункция может спровоцировать воспаление и образование бляшек», — сказал профессор Чжоу.Отмечается, что микропластик оказывает вредное воздействие на атеросклероз только у самцов мышей, что, по словам профессора Чжоу, вписывается в более широкую картину сердечно-сосудистых исследований, показывающую, что мужчины и женщины часто по-разному реагируют на факторы риска.«Хотя точный механизм пока неизвестен, такие факторы, как половые хромосомы и гормоны, особенно защитный эффект эстрогена, могут играть свою роль», — продолжил профессор Чжоу.Исследование доказывает, что микропластик может напрямую способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а не просто коррелировать с ними. Этот неожиданный гендерный эффект может также помочь выявить механизмы, различающиеся у мужчин и женщин.Поскольку полностью избежать микропластика практически невозможно, наилучшей стратегией остаётся снижение его воздействия путём ограничения использования пластика и, например, отказа от пластиковой упаковки для продуктов питания и напитков. Это также может принести пользу здоровью сердечно-сосудистой системы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки