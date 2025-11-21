Проблемы с памятью и зависимость: врач Смирнов предупредил о последствиях приема снотворного

Препараты от бессонницы приводят к проблемам с памятью и головным болям при бесконтрольном приеме. Об этом рассказал врач-сомнолог Илья Смирнов.В России за последний год продажи снотворных выросли более чем вдвое. Как отметил российский медик, сейчас всё больше людей пытаются побороть бессонницу таблетками, не думая о последствиях. По словам Смирнова, главная проблема таких средств – они быстро вызывают привыкание и зависимость, пишет издание REGIONS.Обычно такие препараты рекомендуют принимать не дольше двух недель. Однако многие злоупотребляют ими месяцами, увеличивая дозу до 3–5 таблеток за раз, – сообщил эксперт.Особенно рискуют пожилые люди, которые легко теряют контроль и в итоге только усугубляют своё состояние.При этом длительное употребление снотворных не только затягивает в зависимость, но и даёт неприятные бонусы: провалы в памяти, трудности с концентрацией, головные боли и постоянная сонливость днём. При передозировке последствия могут быть смертельно опасными.

