Названы повседневные привычки, которые могут навредить поджелудочной железе

Поджелудочная железа жизненно важна для жизни и здоровья. Этот небольшой орган расположен за желудком и выполняет две основные функции. Она вырабатывает пищеварительные ферменты, расщепляющие пищу, и гормоны, такие как инсулин и глюкагон, контролирующие уровень сахара в крови.Такие повседневные привычки, как злоупотребление алкоголем и нездоровое питание, могут постепенно повредить поджелудочную железу. Последствия повреждения могут быть серьёзными и включать воспаление, диабет и, в некоторых случаях, рак.Несколько распространенных факторов образа жизни могут привести к нагрузке на поджелудочную железу:1. АлкогольРегулярное злоупотребление алкоголем — одна из основных причин панкреатита. Острый панкреатит вызывает сильную боль в животе, тошноту и рвоту и часто требует госпитализации. Повторные приступы могут перерасти в хронический панкреатит, при котором длительное воспаление и рубцевание необратимо снижают функцию поджелудочной железы. Это может привести к нарушению всасывания жиров, витаминов и других питательных веществ, диабету и повышению риска рака поджелудочной железы. Учёные предлагают несколько теорий о механизме развития этого повреждения.Алкоголь может вызвать активацию пищеварительных ферментов, таких как трипсин, которые обычно работают в тонком кишечнике, в поджелудочной железе ещё до того, как они попадут в кишечник. Вместо того чтобы переваривать пищу, они переваривают ткань поджелудочной железы, вызывая сильное воспаление.Алкоголь также делает панкреатический сок более густым и липким. Этот более густой сок может образовывать белковые пробки, которые затвердевают, превращаясь в камни и закупоривая мелкие протоки. Со временем это вызывает раздражение, образование рубцов и гибель клеток поджелудочной железы. Когда поджелудочная железа расщепляет алкоголь, образуется токсичное вещество под названием ацетальдегид, которое раздражает и повреждает клетки, вызывая воспаление.Алкоголь также стимулирует высвобождение химических посредников, которые запускают воспаление и поддерживают его активность. Это повышает вероятность повреждения тканей.2. КурениеКурение увеличивает риск как острого, так и хронического панкреатита. Острый панкреатит развивается внезапно, сопровождаясь сильной болью и тошнотой. Хронический панкреатит развивается в течение многих лет, и повторное воспаление приводит к необратимым последствиям. Несколько исследований показывают, что чем больше человек курит, тем выше риск. Другое исследование показало, что отказ от курения значительно снижает риск, и примерно через 15 лет риск может приблизиться к уровню некурящего человека.Курение также тесно связано с раком поджелудочной железы. Ученые пока не до конца понимают все механизмы этого процесса, но лабораторные исследования показывают, что никотин может вызывать резкое повышение уровня кальция в клетках поджелудочной железы. Избыток кальция повреждает клетки и усиливает воспаление. Табачный дым также содержит канцерогены, повреждающие ДНК.Одно из самых ранних генетических изменений при раке поджелудочной железы связано с геном Kras, который действует как переключатель, контролирующий рост клеток. Более чем в 90% случаев рака поджелудочной железы этот ген мутирует, блокируя переключатель роста во включенном положении и способствуя неконтролируемому росту клеток.3. ДиетаПитание влияет на поджелудочную железу несколькими способами. Употребление большого количества насыщенных жиров, обработанного мяса и рафинированных углеводов повышает риск развития заболеваний поджелудочной железы.Одной из основных причин острого панкреатита являются камни в желчном пузыре. Камни могут закупорить желчный проток и задержать пищеварительные ферменты внутри поджелудочной железы. Накапливаясь, ферменты начинают повреждать орган. Питание способствует образованию камней, поскольку высокий уровень холестерина повышает вероятность образования камней в желчи.Другой тип жира в крови — триглицериды. Когда уровень триглицеридов достигает очень высокого уровня, крупные жировые частицы, известные как хиломикроны, могут закупоривать мелкие кровеносные сосуды в поджелудочной железе. Это снижает поступление кислорода и провоцирует выброс вредных жирных кислот, которые раздражают ткань поджелудочной железы.Частые скачки уровня сахара в крови из-за употребления продуктов с высоким содержанием сахара также создают нагрузку на поджелудочную железу. Постоянные скачки уровня инсулина со временем снижают чувствительность к инсулину и могут увеличить риск рака поджелудочной железы.4. ОжирениеОжирение увеличивает риск острого панкреатита, хронического панкреатита и рака поджелудочной железы. Жир может накапливаться в поджелудочной железе и вокруг неё, что называется стеатозом поджелудочной железы или неалкогольной жировой болезнью поджелудочной железы. Это накопление может замещать здоровые клетки и ослаблять орган.Избыточный жир также повышает уровень провоспалительных молекул, таких как ФНО-альфа и ИЛ-6 , создавая длительное воспаление, способствующее росту опухоли. Ожирение нарушает чувствительность к инсулину и гормональные сигналы, поступающие из жировой ткани. Желчные камни чаще встречаются у людей с ожирением и могут повышать риск панкреатита.5. Физическая неактивностьМалоподвижный образ жизни усугубляет инсулинорезистентность и заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина. Без активности, необходимой для усвоения глюкозой мышцами, поджелудочная железа находится под постоянной нагрузкой. Этот метаболический стресс повышает риск развития диабета и рака поджелудочной железы.Физическая активность может снижать риск рака поджелудочной железы как напрямую, так и косвенно. Она поддерживает иммунную функцию, улучшает здоровье клеток, уменьшает ожирение и риск развития диабета 2 типа. Регулярные физические упражнения укрепляют антиоксидантную защиту и повышают активность иммунных клеток, борющихся с болезнями.Рак поджелудочной железы может привести к диабету, поскольку повреждённая поджелудочная железа не может вырабатывать достаточное количество инсулина. Диабет может увеличить риск развития рака поджелудочной железы.Взрослым рекомендуется заниматься силовыми тренировками не реже двух раз в неделю и стремиться к 150 минутам умеренной активности или 75 минутам интенсивной активности каждую неделю.Поскольку заболевания поджелудочной железы могут быть опасны для жизни, важно распознать ранние симптомы. Обратитесь за медицинской помощью, если у вас постоянные боли в животе, необъяснимая потеря веса, потеря аппетита, тошнота или рвота, которые не проходят, желтуха, жирный или зловонный стул или хроническая усталость.Многие риски можно контролировать. Ограничение потребления алкоголя, отказ от курения, употребление в пищу фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, а также физическая активность — всё это снижает вероятность заболеваний поджелудочной железы. Даже небольшие изменения, такие как переход на растительный белок или сокращение потребления сладких напитков, помогают снизить нагрузку на этот жизненно важный орган.Понимая, как повреждается поджелудочная железа, и замечая симптомы на ранней стадии, можно предпринять простые шаги для её защиты. Если позаботиться о своей поджелудочной железе, то и она позаботится в ответ.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки