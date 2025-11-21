Как вернуть баланс микрофлоре кишечника?

Микрофлора кишечника реагирует на неправильное питание быстрее кожи и иммунитета. Например, избыток сахара усиливает воспалительные процессы и не дает кишечным бактериям нормально работать. Жесткие диеты, постоянная тревожность и нерегулярное питание тоже приводят к нарушениям.Для поддержки пищеварения врачи советуют включить в рацион чай из листьев смородины, малины, мяты или земляники, если нет противопоказаний и индивидуальных аллергических реакций. Добавление сухофруктов поможет поддержать уровень глюкозы без скачков. Базой для микрофлоры кишечника считаются гречка, овсянка, рис и пшено. Овощные салаты лучше есть перед горячим блюдом, так как они за счет клетчатки готовят ЖКТ к более тяжелой пище.Кроме того, для слизистой важны супы, облегчающие пищеварение и создающие условия для равномерной работы кишечных бактерий. Как отмечает гастроэнтеролог Ирина Орлова, сильнее всего по микрофлоре бьет хаотичное питание с перекусами на бегу. Лучше обсудить со своим лечащим врачом три приема пищи с достаточным количеством клетчатки.

