Врачи назвали железные причины отказаться от сахара в чае

Несладкий чай поможет сократить потребление «пустых» калорий, рассказали специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы. Эту и другие железные причины отказаться от сахара в чае они назвали в беседе с UfaTime.ru.По их словам, всего пять чашек чая с двумя кусочками сахара в день дают дополнительные 350 килокалорий, что сравнимо с большим бутербродом. При этом отказ от сахара помогает контролировать вес без радикальных изменений в диете, добавили специалисты.Другим преимуществом несладкого чая врачи назвали снижение риска развития заболеваний полости рта, включая кариес. Кроме того, отказ от сахара полезен, потому что он мешает усвоению содержащихся в напитке антиоксидантов.Еще один неочевидный плюс чая без добавок, по мнению врачей, заключается в том, что со временем вкусовые рецепторы адаптируются к отказу от сахара. Благодаря этому человек начнет лучше чувствовать натуральный вкус и аромат чая и естественный вкус других продуктов.

