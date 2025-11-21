Врачи назвали железные причины отказаться от сахара в чае
По их словам, всего пять чашек чая с двумя кусочками сахара в день дают дополнительные 350 килокалорий, что сравнимо с большим бутербродом. При этом отказ от сахара помогает контролировать вес без радикальных изменений в диете, добавили специалисты.
Другим преимуществом несладкого чая врачи назвали снижение риска развития заболеваний полости рта, включая кариес. Кроме того, отказ от сахара полезен, потому что он мешает усвоению содержащихся в напитке антиоксидантов.
Еще один неочевидный плюс чая без добавок, по мнению врачей, заключается в том, что со временем вкусовые рецепторы адаптируются к отказу от сахара. Благодаря этому человек начнет лучше чувствовать натуральный вкус и аромат чая и естественный вкус других продуктов.
