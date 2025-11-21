Психолог объяснила трудности с поиском пары

Психолог Юлия Винокурова объяснила, почему осознанные люди не могут найти пару.Она отметила, что в современном мире происходит смена парадигмы: семья перестала быть обязательной традицией и становится осознанным выбором, что связано с глубокими изменениями в общественном сознании. Она пояснила, что сегодня отношения рассматриваются не как социальная обязанность «успеть выйти замуж», а как союз, в котором двум людям должно становиться легче.По ее словам, теперь партнера выбирают не ради быта, а ради совпадения ценностей, интересов и общего направления развития. При этом, как она отметила, чем осознаннее человек, тем выше его требования — и тем сложнее найти действительно близкого по духу человека. Однако спешить идеализировать прошлое не стоит: в официальных браках, подчеркнула специалист, нередко скрывается немало одиночества.Она добавила, что современное одиночество зачастую не приговор, а показатель растущей потребности в глубоких, качественных отношениях. А прийти к ним можно только через самопознание и понимание своих ценностей.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки