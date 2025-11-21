Нутрициолог предупредила о вреде употребления фруктов перед сном
Она, в частности, заявила что время приёма фруктовых продуктов играет ключевую роль в процессе усвоения питательных веществ.
Эксперт при этом обратила внимание на то, что фрукты, богатые простыми сахарами, способны вызывать резкий выброс инсулина в кровь.
«Именно поэтому их употребление лучше ограничить временем до 16:00, – подчеркнула Попова. – Утренние и дневные часы характеризуются более эффективным усвоением углеводов в соответствии с циркадными ритмами организма»
По словам нутрициолога, вечером стоит отдать предпочтение некрахмалистым овощам и белковой пище. Это поможет избежать нежелательных скачков инсулина и накопления жировых отложений.
«Естественное снижение чувствительности тканей к инсулину в вечернее время вынуждает поджелудочную железу вырабатывать больше гормона», – пояснила нутрициолог.
В заключение она указала на серьёзность ситуации, предупредив, что в условиях низкой физической активности высокий уровень инсулина блокирует расщепление жиров.
«При этом избыток фруктозы напрямую преобразуется в жировые отложения, особенно негативно влияя на ожирение печени и увеличение висцерального жира», – резюмировала Попова.
