Нутрициолог предупредила о вреде употребления фруктов перед сном

Дипломированный семейный нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рассказала о том, как правильно употреблять фрукты, чтобы не навредить здоровью.Она, в частности, заявила что время приёма фруктовых продуктов играет ключевую роль в процессе усвоения питательных веществ.Эксперт при этом обратила внимание на то, что фрукты, богатые простыми сахарами, способны вызывать резкий выброс инсулина в кровь.«Именно поэтому их употребление лучше ограничить временем до 16:00, – подчеркнула Попова. – Утренние и дневные часы характеризуются более эффективным усвоением углеводов в соответствии с циркадными ритмами организма»По словам нутрициолога, вечером стоит отдать предпочтение некрахмалистым овощам и белковой пище. Это поможет избежать нежелательных скачков инсулина и накопления жировых отложений.«Естественное снижение чувствительности тканей к инсулину в вечернее время вынуждает поджелудочную железу вырабатывать больше гормона», – пояснила нутрициолог.В заключение она указала на серьёзность ситуации, предупредив, что в условиях низкой физической активности высокий уровень инсулина блокирует расщепление жиров.«При этом избыток фруктозы напрямую преобразуется в жировые отложения, особенно негативно влияя на ожирение печени и увеличение висцерального жира», – резюмировала Попова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки