Раскрыт сильнее всего окрашивающий зубную эмаль сорт кофе

Стоматолог Шив Пабари рассказал, какой сорт кофе сильнее всего окрашивает зубную эмаль.По словам Пабари, проведенное в Южной Корее исследование показало, что у людей, предпочитающих кофе из зерен робусты, зубы белее, чем у любителей арабики. Этот эффект ученые объяснили тем, что зерна робусты менее кислые, а продукты с высокой кислотностью делают зубную эмаль мягче, из-за чего в нее легче проникают красящие вещества из напитков.Чтобы избежать появления на зубах коричневых пятен, Пабари предложил полоскать рот после каждой чашки кофе или пить после него воду. Стоматолог добавил, что с меньшей вероятностью эмаль окрасят холодный кофе или кофе с молоком.

