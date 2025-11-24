Популярный соус повышает риск инсульта и гипертензии
Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин, причина в повышенной концентрации натрия в соусе.
По словам специалиста, дело в том, что натрий задерживает жидкость в организме и повышает кровяное давление, а также бьет по сосудам, почкам и мозгу.
Многие терапевты советуют есть роллы лишь один-два раза в месяц и только здоровым людям. Кроме того, соевый соус с низким содержанием натрия тоже не выход, если превышается дневная доза соли — чайная ложка.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Кардиология
Добавить комментарий