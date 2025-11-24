Врач предостерег от одной позы для сна

Врач скорой помощи Джо Уиттингтон предостерег от сна в позе на боку.Уиттингтон утверждает, что сон на боку может привести к асимметрии лица и преждевременному старению. «Постоянное давление и трение об подушку ночь за ночью не просто сдавливают кожу, а приводят к образованию складок и заломов в одних и тех же местах. Поэтому у тех, кто спит на боку, часто появляются вертикальные морщины, которые не исчезают к утру», — предупредил он.В доказательство своих слов врач привел результаты исследования на близнецах, показавшие, как меняется форма их лиц с возрастом в зависимости от позы сна.Чтобы снизить риск развития этих неприятных последствий, Уиттингтон посоветовал стараться спать на спине. Это позволит снизить нагрузку на лицо и уменьшить отеки. Еще одна его рекомендация — использовать более гладкую шелковую наволочку, так как этот материал предотвращает образование морщин во сне.

