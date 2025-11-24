eBio: Названа ещё одна опасность ожирения для сердца

Ожирение и нарушения обмена веществ, что его сопровождают, могут иметь и другие последствия. В частности, сердце и скелетные мышцы могут лишиться важного резервного источника энергии.Специалисты доказали, что при ожирении, диабете второго о типа и метаболическом синдроме клетками хуже используются кетоновые тела, то есть, продукты распада жиров, помогающие обеспечивать органы энергией при нехватке глюкозы.Кетоновые тела синтезирует печень из жирных кислот, они служат альтернативной энергией для сердца, скелетных мышц, почек и некоторых других органов. Повысить уровень кетонов может помочь голодание, физическая активность или низкоуглеводная диета.Проблема в том, что при всех формах инсулинорезистентности митохондрии слабее извлекают энергию из кетоновых тел. Особенно явно это проявляется у людей с избытком веса и диабетом второго типа.Другие риски: ожирение, гипертония, высокий уровень сахара и триглицеридов в крови одновременно. В этом случае сильно страдает печень. Помочь может именно воздействие на метаболизм кетоновых тел.

