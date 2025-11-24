Психолог рассказала, вредно ли спать со светом
«Наш сон регулируется гормоном мелатонином, который вырабатывается только в темноте. Даже слабый свет, особенно синего спектра, снижает его уровень. Мозг воспринимает это как сигнал бодрствования», — сказала эксперт.
Верчинова уточнила, что утренний естественный свет полезен — он помогает проснуться и настраивает биологические часы. Но искусственный свет вечером и ночью — главный враг качественного сна.
Иллюстрация к статье:
