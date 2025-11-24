Conversation: Какие фильмы нельзя смотреть во время еды

Прием пищи «под аккомпанемент» фильмов ужасов притупляет вкус пищи и увеличивает объемы съеденного. Об этом изданию The Conversation рассказала кандидат психологических наук Хармехак Сингх из Ливерпульского университета Хоуп.Эксперт поясняет: негативные эмоции — страх, тревога, стресс — служат маркерами снижения чувствительность к приятным вкусам. Работают эволюционные инстинкты: организм переключается на режим выживания, игнорируя опцию удовольствия. Гормоны стресса сужают внимание и отодвигают на второй план восприятие вкуса, и еда может казаться почти безвкусной.Психолог подтвердила свои слова результатами исследования, опубликованного в 2021 году. Оно показало: люди, в ходе эксперимента смотревшие фильм ужасов, оценивали сладость сока ниже в сравнении с теми, для кого демонстрировали комедию или документальный фильм. При этом первая группа ещё и выпивала больше сока, компенсируя утрату вкуса.Эксперт отмечает, что в основе таких реакций лежит физиология: тревога отражается на работе вегетативной нервной системы и уровне гормонов, а они, в свою очередь, — на восприятие вкуса и чувство насыщения. Тогда как в спокойной обстановке мозг продуцирует серотонин и дофамин, «улучшая» вкус привычной еды.Аналогично работают и иные отвлекающие факторы, например, компьютерные игры во время еды тоже ухудшают восприятие вкуса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки