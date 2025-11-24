Мочевая кислота: как снизить уровень без лекарств

Мочевая кислота является конечным продуктом обмена веществ. При ее высоком содержании в организме и накоплении в тканях развивается гиперурикемия, сопровождающаяся подагрой — воспалением суставов и мочекаменной болезнью — образованием камней в почках. Кардиолог Виталий Иванов пишет, что это состояние увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Снизить уровень мочевой кислоты в организме можно с помощью диеты и физических нагрузок, а при выраженной патологии стоит срочно обращаться к врачу.Мочевая кислота образуется в организме при распаде нуклеиновых кислот, поступающих с пищей и образующихся при гибели клеток. Основным источником для нее служат продукты животного происхождения — красное мясо, копчености, субпродукты, рыба. Кроме того, пуриновые основания присутствуют в бобовых, какао, шоколаде, алкоголе. Основным органом, где происходит образование мочевой кислоты, считается печень, а выводится она в основном с мочой. Нарушение этого баланса приводит к гиперурикемии — уровню мочевой кислоты выше 360 мкмоль/л, с которой сталкивается у 19,3% взрослых россиян.На уровень мочевой кислоты влияют некоторые кардиологические препараты: повышают его диуретики, бета-адреноблокаторы и ацетилсалициловая кислота в малых дозах, а понижают — лозартан, статины, ингибиторы АПФ и антагонисты кальция.Снизить мочевую кислоту без медикаментов можно с помощью ограничения мяса и мясных продуктов, отказа от алкоголя, уменьшения потребления щавеля, шпината, бобовых, редиса, какао, кофе и шоколада. Также важно бороться с ожирением и поддерживать физическую активность.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки