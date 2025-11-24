Врач дал научно обоснованные советы по профилактике заболеваний сосудов

Кардиолог АО «Медицина» (клинка академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин дал несколько научно обоснованных советов, которым стоит следовать, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов.Прежде всего врач посоветовал бросить курить и избегать пассивного курения, так как никотин вызывает спазм сосудов, повреждает эндотелий и ускоряет развитие атеросклероза. «У курильщиков риск инфаркта в три раза выше. Доказано, что всего через год после отказа риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается наполовину», — подчеркнул Кокин.Для профилактики заболеваний сосудов, по его словам, важно также следить за уровнем холестерина, глюкозы и инсулина в крови. Он объяснил, что, к примеру, сахарный диабет поражает как крупные, так и мелкие сосуды.Еще одна рекомендация специалиста — следить за состоянием вен нижних конечностей. Он предупредил, что варикоз — не косметический дефект, а признак нарушения венозного оттока, поэтому при первых признаках этого заболевания надо незамедлительно обращаться к флебологу.Также для поддержания здоровья сосудов Кокин посоветовал контролировать уровень давления и не допускать, чтобы оно выходило за границы нормы 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Не менее важно, по его словам, практиковать регулярную физическую активность, поддерживать здоровый вес, спать не менее семи часов в сутки и управлять стрессом.

