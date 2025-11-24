В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кешью

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю рассказали о пользе кешью. По данным специалистов, этот вид орехов помогает наладить работу нервной системы и благотворно сказывается на состоянии суставов.Кешью считается одним из самых полезных видов орехов. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.В ведомстве отметили, что помимо большой пищевой ценности кешью богат жирными кислотами, в том числе Омега-3, Омега-6 и Омега-9.Они положительно сказываются на работе нервной системы и состоянии суставов.Также орех богат витаминами группы В и важными микроэлементами: калием, магнием, цинком, селеном, медью и железом.«Всего десять орехов кешью покрывают 73% суточной потребности организма в магнии. Дефицит этого элемента может провоцировать мышечные спазмы и судороги», — отметили в Роспотребнадзоре.В ведомстве также рекомендовали кешью для красоты кожа, волос, ногтей и органов дыхательной системы.

