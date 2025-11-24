В Роспотребнадзоре рассказали о пользе кешью
Кешью считается одним из самых полезных видов орехов. Об этом напомнили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
В ведомстве отметили, что помимо большой пищевой ценности кешью богат жирными кислотами, в том числе Омега-3, Омега-6 и Омега-9.
Они положительно сказываются на работе нервной системы и состоянии суставов.
Также орех богат витаминами группы В и важными микроэлементами: калием, магнием, цинком, селеном, медью и железом.
«Всего десять орехов кешью покрывают 73% суточной потребности организма в магнии. Дефицит этого элемента может провоцировать мышечные спазмы и судороги», — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также рекомендовали кешью для красоты кожа, волос, ногтей и органов дыхательной системы.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий