Врач развеяла мифы о рентгене и рассказала об обследованиях без риска облучения

Рентген остается важным инструментом диагностики, однако вокруг него до сих пор сохраняются устоявшиеся страхи. Какие из них не соответствуют реальности и почему отказ от обследования может быть рискованнее самого излучения, объяснила главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н., врач-рентгенолог высшей категории Оксана Платонова.По ее словам, излучение используется лишь в отдельных видах исследований и далеко не все диагностические методы связаны с лучевой нагрузкой. Так, УЗИ и МРТ работают на ультразвуковых волнах и магнитном поле, поэтому остаются полностью безопасными даже для беременных. Она уточнила, что рентген применяется только в рентгенографии, флюорографии и КТ, тогда как остальные методы не несут лучевой нагрузки.«Кормящие женщины могут спокойно проходить рентген зубов, флюорографию, маммографию. Излучение не влияет ни на грудное молоко, ни на ребенка. А вот беременным рентген действительно назначают только по строгим показаниям — и обязательно защищают живот свинцовым фартуком», — сказала специалист.Кроме того, Платонова добавила, что современные аппараты дают минимальные дозы. Чтобы получить вредную нагрузку, нужно пройти сотни снимков подряд — в реальной практике это невозможно. Для сравнения: рентген зуба — это около 30 мкЗв, флюорография — около 500 мкЗв, тогда как опасной считается доза свыше 50 тыс. мкЗв в год.Распространенный страх об опасности стоматологического рентгена также не подтверждается. Луч фокусируется строго на нужной зоне, а окружающие ткани закрываются защитой.«Рентген — это электромагнитное излучение, как и ультрафиолет, свет или тепло. Да, при больших дозах оно может повредить клетки, но то же самое делает солнечный ожог. Загореть на пляже без защиты гораздо опаснее, чем раз в год сделать флюорографию», — пояснила врач.Платонова подчеркнула, что куда опаснее пропустить заболевание, чем пройти рентген-диагностику. Современная аппаратура минимизирует риски, а своевременное обследование позволяет быстро обнаружить патологии и начать лечение.Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Зарема Омарова рассказала «Известиям» 21 сентября, что воздействие ультрафиолетовых лучей является одной из самых частых причин образования избыточной пигментации. Чем интенсивнее солнечные лучи, тем больше пигмента будет накапливаться в коже.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки