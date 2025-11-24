Одна таблетка заменит посещения спортзала

Учёные на шаг приблизились к той самой таблетке, которая повторяет последствия регулярных физических нагрузок. Они установили, что ключевую роль в этом могут сыграть мезенхимальные стволовые клетки.Исследователи из Массачусетского технологического института сделали один шаг вперёд в деле разработки таблетки, повторяющей воздействия физических нагрузок на организм. Они идентифицировали стволовые клетки в нашем организме, которые превращаются в машину для накопления жира, если люди придерживаются высококалорийной диеты. А вот физические нагрузки способны обратить этот эффект вспять.Учёные надеются, что это открытие может быть использовано для создания лекарств, нацеленных на данные стволовые клетки и достигающих той же цели. Чрезвычайно важно разобраться с молекулярными механизмами, являющимися движущей силой положительного эффекта регулярных физических нагрузок и вредного воздействия диеты с повышенным содержанием жиров. Мы должны понять, как вмешиваться, чтобы разрабатывать лекарства, имитирующие воздействие упражнений на несколько тканей.Исследование на мышах показало, что во всех трёх видах тканей, включая скелетные мышцы, висцеральную белую жировую ткань и жир вокруг внутренних органов, мезенхимальные стволовые клетки трансформируются в другие типы клеток, которые контролируют эффекты диеты и физических нагрузок. Диета с высоким содержанием жиров увеличивала их способность превращаться в накапливающие жир клетки, в то время, как физические упражнения имели противоположный эффект.

