Эндокринолог связала развитие ожирения с плохой кишечной микробиотой. В таком случае микроорганизмы пропускают токсины в кровь, и возникает недостаток полезных кислот и гормонов, контролирующих аппетит.Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор медицинских наук, диетолог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России Мария Матвеева.«Есть определённые механизмы, которые говорят, что у людей с ожирением не разнообразная микробиота. Происходит повышение проницаемости кишечной стенки из-за того, что мало хорошей микробиоты, и есть патогены. Токсины, которые должны выводиться кишечником, всасываются в кровь. Поэтому влияние кишечника мы можем увидеть на абсолютно разных местах. Дальше у нас микробиота синтезирует жирные кислоты специальные, хорошие и не очень, вот эти хорошие жирные кислоты могут профилактировать повышенного холестерина, а у людей с ожирением и диабетом этот механизм нарушен. Также у нас там синтезируются пептиды, которые влияют на наше желание что-то кушать, влияют на аппетит, влияют на метаболизм глюкозы, инсулина».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки