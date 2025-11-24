Названа главная опасность поздних перекусов

Если вы привыкли принимать пищу поздно ночью, то будете накапливать большее количество жира, а на следующий день ощущать себя более голодными. К такому выводу пришли учёные из Гарвардского университета.Поздний приём пищи повышает опасность ожирения, замедляет обмен веществ и провоцирует чувство голода на следующий день. Врачи вот уже много лет советуют людям не принимать еду после 10 вечера, поскольку у нас просто нет времени сжечь эти калории перед сном. И вот теперь исследователи из Гарварда установили, что негативные последствия поздних перекусов ощущаются и на следующий день, вызывая так называемый эффект домино.Если люди последний раз принимали пищу в 10 вечера или позднее, они сжигали меньше калорий и на следующий день, имея при этом более высокий уровень гормонов голода, по сравнению с теми, кто ел до 6 вечера. У них также имелся и более низкий уровень химических веществ в организме, которые заставляют нас ощущать себя сытыми и счастливыми после приёма пищи.Любители поздних перекусов с гораздо большей вероятностью прибавляли в весе. Авторы исследования доказали, что время приёма пищи имеет определяющее значение, даже когда всё остальное остаётся неизменным. И если люди принимают еду после 10, это оказывает значительное влияние на уровень голода, и на то, как мы сжигаем калории после еды, и на процесс откладывания лишнего жира

