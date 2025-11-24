Травматолог рассказал о рисках чрезмерных спортивных нагрузок для позвоночника

Большой спорт неизбежно связан с колоссальными физическими нагрузками. Некоторых спортсменов постоянно преследуют не только травмы лица, коленей или связок, но и позвоночника. Чем опасны такие травмы, рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Кирилл Журавлев.Как пояснил врач, почти 70% травм позвоночника связано с интенсивными нагрузками в спорте — во время тренировок или состязаний. В зоне особого риска находятся хоккеисты, тяжелоатлеты, гимнасты, сноубордисты и спортсмены-экстремалы.По словам Журавлева, даже самые опытные хоккеисты не застрахованы от травмирования.«Довольно часто хоккеистов преследуют переломы позвонков и смещения межпозвонковых дисков. Причина такого состояния в резких движениях: поворотах на большой скорости, ускорениях, силовых столкновениях с соперниками и падениях на лед. Очень часто спортсмен не успевает вовремя сгруппироваться, и вот результат — серьезная травма шейного или грудного отдела», — отметил травматолог-ортопед.Не меньший риск несет тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Поднятие снарядов (штанги или гирь) не только развивает мышечную силу, гибкость, координацию, укрепляет связки и суставы, но и создает сильную осевую нагрузку на позвоночник. Когда спортсмен постоянно выполняет упражнения со штангой весом 20–30 кг — приседает, опускает штангу на грудь или поднимает ее с пола — это может привести к изнашиванию межпозвонковых дисков или защемлению нервных корешков спинного мозга. Впоследствии это все может перерасти в серьезные проблемы со здоровьем, включая появление грыж спины.Горнолыжный спорт и сноуборд популярны среди любителей адреналина, но здесь тоже есть свои опасности.Чаще всего у горнолыжников травмируются шейный и поясничный отделы позвоночника. Примерно в 60% случаев это связано с падением с высоты или спуском по крутой трассе, например в слаломе. Большой спорт полон непредсказуемых ситуаций, несмотря на высокий уровень физической подготовки спортсменов.Врач подчеркнул важность правильной разминки, контроля техники и умеренного увеличения нагрузок.«Спортивные нагрузки, конечно, полезны, но без понимания своих возможностей и знаний анатомии позвоночника травма может случиться неожиданно», — предупреждает Журавлев.Если все же травмирования избежать не удалось, современная медицина предлагает эффективные решения. Одним из них является эндопротезирование межпозвонковых дисков. Это малоинвазивная операция, позволяющая восстановить функции позвоночника и минимизировать период реабилитации.По словам врача, данная методика показывает хорошие результаты, особенно при тяжелых повреждениях, когда консервативное лечение не приносит результата.Недавнее исследование показало, что даже умеренная физическая активность может замедлить развитие болезни Альцгеймера. Ученые в течение 9–11 лет наблюдали за почти 300 пожилыми людьми с ранними признаками заболевания и выяснили, что физическая активность не уменьшает количество амилоидных бляшек в мозге, но снижает накопление тау-белков, связанных с ухудшением памяти и когнитивных функций. У более активных участников данные признаки были снижены вдвое.

