Россиян предостерегли от четырех опасных ошибок при лечении гипертонии

Гипертония требует постоянного лечения и контроля давления, заявил кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин.Прежде всего Ефремкин предостерег россиян от замены назначенных врачом таблеток на БАДы.«БАДы не имеют доказанного эффекта и могут содержать вредные вещества, которые вызывают токсическое поражение печени и снижают эффективность препаратов. Отказ от лекарств в пользу "натуральных" средств приводит к прогрессированию гипертонии и росту риска осложнений, включая инсульт», — предупредил он.Еще одной опасной ошибкой кардиолог считает самовольную отмену лечения. Это провоцирует опасные скачки давления, травмирующие сосудистую стенку сильнее, чем стабильно повышенные показатели.«Большинство гипертонических кризов и осложнений происходит именно после самовольного прекращения терапии. Даже если показатели в норме, это результат лечения, а не выздоровление», — подчеркнул Ефремкин.Не менее опасно, по его словам, резкое снижение показателей давления при гипертоническом кризе. Эта ошибка может спровоцировать инсульт из-за нарушения мозгового кровотока.Наконец, к серьезным осложнениям могут привести ошибки измерения давления, отметил врач. Манжета неподходящего размера искажает результат: маленькая завышает цифры, большая — занижает. Погрешность, как отметил врач, может достигать 20 миллиметров ртутного столба, что приводит к ошибочным диагнозам и ненужному лечению.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки