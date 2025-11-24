Эксперты развеяли устойчивые мифы о беременности

Беременность — одно из самых естественных состояний в жизни женщины, но именно его сопровождает рекордное количество мифов, запретов и предостереженийОдин из самых распространенных страхов — «обвитие» пуповины — никак не связан с поведением женщины. Детский невролог Святослав Довбня отмечает, что около 40% детей рождаются с обвитием, и это обусловлено индивидуальными особенностями развития, а не поднятыми руками, занятиями спортом или бытовой активностью. Пуповина подвижна и гибка, поэтому в большинстве случаев обвитие не представляет угрозы.Кроме того, эксперты опровергли мифы о способах «угадать» пол ребенка по форме живота или состоянию кожи.«Отгадывание пола ребенка — это всегда статистические 50%, как при подбрасывании монетки. Никакая форма живота, острый он или круглый, не позволяет предсказать пол», — подчеркнула клинический психолог Татьяна Морозова.Помимо этого, запреты на ношение каблуков, стрижку или окрашивание волос не подтверждаются медицинскими данными. Высокие каблуки обуви влияют только на устойчивость будущей матери и не отражаются на развитии ребенка, а современные красители считаются безопасными при правильном выборе состава и соблюдении рекомендаций врача, особенно в первом триместре. Косметические процедуры требуют разумной осторожности, но не исключаются полностью. Основным ориентиром остаются комфорт и общее самочувствие женщины.Эксперты обратили внимание на существование страхов, связанных с сексуальной жизнью во время беременности.«Если нет осложнений и нет риска травмы, секс в целом безопасен. Но женщине важно обсуждать это с акушером-гинекологом. Ситуации разные, и рекомендации бывают индивидуальными», — пояснил Довбня, заявив, что посещение бани и перелеты, при отсутствии осложнений и с разрешения врача, считаются также безопасными.Одним из наиболее вредных мифов специалисты называют мнение о допустимости «бокала красного вина» во время беременности. Детский невролог подчеркнул, что безопасной дозы алкоголя не существует. Разрешены только напитки со следовыми концентрациями спирта — например, кефир или безалкогольное пиво.Эксперты Фонда заключили, что большинство мифов возникают из желания оградить женщину, но приводят к обратному — к тревожности и чувству вины. Беременность не требует множества ограничений. Главное — следовать рекомендациям врача, избегать хронического стресса, выбирать разумные нагрузки и внимательно относиться к своему самочувствию. Именно спокойствие и осознанный подход создают условия для благополучия матери и ребенка.Президент России Владимир Путин 24 октября на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что нужно думать о совершенствовании материнского капитала. Глава государства добавил, что прежде всего необходимо защитить интересы детей и женщин.

