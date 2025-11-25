Врач дала три совета для снижения риска возникновения «болезни поцелуев»

Врач Моник Пиментель дала три совета, которые помогут снизить риск возникновения так называемой «болезни поцелуев».

По словам Пиментель, «болезнью поцелуев» называют мононуклеоз. Дело в том, что вирус передается через слюну, предупредила она. Симптомами этого заболевания специалистка назвала повышенную температуру, боль в горле, недомогание, ломоту в теле, увеличение лимфатических узлов на шее и кожную сыпь.

Она утверждает, что для снижения риска развития данного заболевания необходимо поддерживать хорошую гигиену полости рта. Для этого стоит пользоваться не только зубной щеткой, но и нитью. Второй совет от доктора — избегать поцелуев, если на слизистых оболочках имеются повреждения. В заключение она порекомендовала регулярно посещать стоматолога, чтобы выявлять все заболевания на ранних стадиях, и не заниматься самолечением.

