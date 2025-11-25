Nutrients: полифенолы из ягод помогают поддерживать плотность костей

Полифенолы – особые химические соединения в составе ягод - могут поддерживать минеральную плотность костей и уменьшать уровень воспаления в костной ткани.Учеными были проанализированы 19 ранее опубликованных работ, среди которых были и клинические исследования, и эксперименты на животных и клеточных моделях. Главной целью была оценка влияния ягодных соединений на состояние костей.Особенно пристальному изучению подвергли антоцианы. Это разновидность полифенолов — природных антиоксидантов, содержащихся в растениях и помогающих защищать клетки от воспалительного и оксидативного стресса. Эти соединения придают ягодам насыщенные синие, фиолетовые и красные оттенки.В ранее проведённых исследованиях отмечалось некоторое позитивное воздействие антоцианов на минеральную плотность костей (BMD). Но это были наблюдательные работы, к тому же, результаты отличались непоследовательностью.В лабораторных экспериментах отмечался более ярко выраженный эффект. Экстракты ягод оказались способными снижать активность остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань. Также они активировали деятельность остеобластов, участвующих в ее формировании. И помогали защищать кости от воспалений и действия свободных радикалов.Но доказательств пока мало, подчеркивают авторы, наблюдения стоит продолжать и расширять. К тому же, ягоды не могут быть самостоятельным средством лечения, они лишь помогают делать эффективнее лекарственную терапию.

