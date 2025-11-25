Психолог объяснила, почему во время стресса тянет на сладкое

Причина кроется в нашей физиологии. Психолог Марина Склярова объяснила, почему во время стресса мы сильнее тянемся к сладкому. По её словам, в такие моменты организм откликается на внутренние сигналы, которые были заложены в человеке тысячи лет назад.«Сладкий вкус сигнализировал древнему человеку, что перед ним еда, которая безопасна и даёт энергию, а материнское молоко с его мягким сладковатым вкусом оставило в нас самую первую память о любви, тепле и заботе. Таким образом, за тягой к сладкому стоит бессознательное желание вернуть то самое чувство комфорта и покоя, которое когда-то было безусловным», — сказала Склярова.Эксперт подчеркнула, что организм реагирует на чистый сахар, как на аварию. Уровень сахара резко подскакивает и поджелудочная выбрасывает инсулин, чтобы его утилизировать. Через некоторое время сахара в крови становится уже слишком мало, и тело бьёт тревогу. Так мы попадаем в замкнутый круг: всплеск – спад – голод – снова всплеск.

