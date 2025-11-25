AJC: расстройства психического здоровья могут удвоить риск ССЗ

Почти половина американцев страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, а примерно каждый четвертый страдает психическим расстройством.Недавно опубликованный отчёт Университета Эмори указывает на более глубокую связь между этими двумя растущими проблемами со здоровьем. Согласно результатам, определённые психические расстройства могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50–100%, а у тех, кому уже поставлен диагноз, вероятность тяжёлых исходов при существующих сердечно-сосудистых заболеваниях может возрастать на 60–170%.«Важно понимать, что люди с психическими расстройствами не только подвержены более высокому риску развития заболеваний, но и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще испытывают проблемы с психическим здоровьем», — рассказала ведущий автор исследования профессор Виола Ваккарино изданию The Atlanta Journal-Constitution.Ваккарино сказала, что главной целью работы ее команды было предоставить обзор исследований в области сердечно-сосудистого здоровья, «с особым акцентом на различия, которые затрагивают людей с психическими расстройствами».Депрессия, тревожные расстройства, шизофрения и, в последнее время, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) относятся к числу психических расстройств, связанных со значительно более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Из них шизофрения, хотя и встречается относительно редко, демонстрирует наиболее выраженную связь.Согласно докладу, эти психические расстройства могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний по нескольким причинам. Во-первых, в организме может усилиться воспаление, что негативно сказывается на здоровье сердца. Вегетативная дисфункция, или то, что по сути «возбуждает» нервную систему, также может быть опасна для здоровья сердца в долгосрочной перспективе.Определенные поведенческие аспекты или социальные детерминанты жизни с психическими расстройствами могут повысить ваш общий риск.«Мы действительно хотим подчеркнуть, что нам необходимо улучшить здравоохранение и усовершенствовать политику, чтобы обеспечить более широкое признание этой распространенности и более эффективную помощь людям, страдающим от нее», — сказала Ваккарино.Существуют способы, с помощью которых можно уменьшить многие виды поведения, повышающие риск сердечных заболеваний, — даже если вы боретесь с психическим заболеванием.«Психическое здоровье на самом деле следует рассматривать как расстройство психики и тела, а не расстройство разума», — объясняет профессор Университета Эмори Джоэллен Шиммельс.Шиммельс указала на многочисленные негативные последствия плохого психического здоровья для организма и на то, как их можно смягчить.Неправильный сон — распространённый симптом психического заболевания, разрушающего тело и сердце. Шиммельс рекомендует придерживаться постоянного режима сна и стараться по возможности воздерживаться от дневного сна продолжительностью более 30 минут.Тем, кто каждую ночь не может заснуть, она рекомендует постараться не воспринимать кровать как нечто негативное. Вместо этого встаньте с кровати и займитесь чем-нибудь тихим или скучным, пока не почувствуете сонливость.Диета и физические упражнения играют ключевую роль в уменьшении воспаления. Шиммельс отмечает, что наиболее полезны растительные и средиземноморские диеты. Однако окружающая среда может существенно влиять на доступ человека к здоровой пище.«Когда мы рассматриваем некоторые из этих поведенческих рисков, нам также приходится учитывать окружающую среду», — сказала она. «Мы не всегда учитываем взаимодействие между доступом к медицинской помощи и некоторыми факторами окружающей среды».В целом Шиммельс рекомендует сохранять присутствие духа и практиковать осознанность всякий раз, когда это возможно, а также практиковать техники заземления и дыхательные упражнения, чтобы поддерживать эти чувства.«Очень здорово, что наш мозг может функционировать в прошлом, настоящем и будущем одновременно, но это также может вызвать множество проблем», — сказала Шиммельс. «Постоянное беспокойство о том, что произошло вчера или в прошлом, может действительно подавлять ваш мозг и ваше тело».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки