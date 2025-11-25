Эксперт рассказала о причине появления апатии и усталости осенью и зимой
Гастроэнтеролог уточнила, что в этот период особенно важно поддерживать организм через питание, которое напрямую влияет на работу нервной системы и помогает естественным способом повышать уровень серотонина и дофамина.
«Ключевую роль здесь играет аминокислота триптофан — именно из нее организм синтезирует серотонин. Однако триптофан не работает сам по себе: ему нужны помощники — витамины группы B, магний, цинк и сложные углеводы, которые способствуют проникновению аминокислоты в мозг и ее превращению в гормоны счастья», — объяснила эксперт.
По словам врача, продукты с триптофаном и правильными «помощниками» особенно эффективно поддерживают эмоциональное равновесие. Индейка, яйца, творог, рыба жирных сортов, орехи, семечки, бананы и овсянка помогают организму мягко повышать уровень серотонина и дофамина, укрепляя нервную систему.
«Еда — это простой и природный способ помочь организму. Продукты, богатые триптофаном, в сочетании с витаминами группы B, магнием, цинком и сложными углеводами становятся естественными антидепрессантами», — резюмировала Чистик.
Такой рацион работает мягко и физиологично, помогая справляться с сезонной усталостью и поддерживать стабильное настроение без резких скачков энергии.
