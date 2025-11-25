Хороший режим сна и другие эффективные способы не “сгореть” на работе
Режим сна. Сон должен быть качественным. Рекомендуется проводить во сне не менее 7-9 часов в сутки, идти спать и просыпаться в одно и то же время.
Питание. Важно, чтобы рацион был сбалансированным.
Регулярные занятия спортом. Попробуйте включить в распорядок хотя бы ежедневную зарядку.
Прогулки на улице. Попробуйте выходить на свежий воздух один-два раза в день: утром и вечером.
Регулярный и качественный отдых. Нужно хорошо отдыхать и в выходные дни, регулярно брать отпуск.
Социальная поддержка. Стремитесь к построению здоровых отношений с людьми, которые вас окружают.
Баланс между работой и личной жизнью. Иногда возникает соблазн доделать всё сегодня, даже если придётся работать допоздна. Но лучше всего отложить такие дела на следующий день, если только они не неотложные.
Борьба с тревожностью. Прежде всего, нужно принять тот факт, что сами по себе задачи не закончатся никогда. Во-вторых, если вы не успели что-то сделать - запишите эту задачу в ежедневник и идите спокойно отдыхать.
Рефлексия и осознанность. Обращайте внимание на своё состояние и на то, что вас радует, огорчает и т. п.
Постановка целей, позитивное мышление. Постарайтесь каждое утро ставить какую-то цель на день и настройтесь при этом на позитивный лад.
Обучение и саморазвитие. Научно доказано, что во время учёбы вырабатываются гормоны счастья.
Ценность того, что уже есть. Составьте список того, за что вы хотели бы поблагодарить жизнь, и регулярно его перечитывайте.
