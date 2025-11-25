Хороший режим сна и другие эффективные способы не “сгореть” на работе

Профессиональное выгорание признано ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) синдромом. Оно представляет собой результат хронического стресса на рабочем месте, который не был преодолён. Вот что помогает бороться с этим состоянием.Режим сна. Сон должен быть качественным. Рекомендуется проводить во сне не менее 7-9 часов в сутки, идти спать и просыпаться в одно и то же время.Питание. Важно, чтобы рацион был сбалансированным.Регулярные занятия спортом. Попробуйте включить в распорядок хотя бы ежедневную зарядку.Прогулки на улице. Попробуйте выходить на свежий воздух один-два раза в день: утром и вечером.Регулярный и качественный отдых. Нужно хорошо отдыхать и в выходные дни, регулярно брать отпуск.Социальная поддержка. Стремитесь к построению здоровых отношений с людьми, которые вас окружают.Баланс между работой и личной жизнью. Иногда возникает соблазн доделать всё сегодня, даже если придётся работать допоздна. Но лучше всего отложить такие дела на следующий день, если только они не неотложные.Борьба с тревожностью. Прежде всего, нужно принять тот факт, что сами по себе задачи не закончатся никогда. Во-вторых, если вы не успели что-то сделать - запишите эту задачу в ежедневник и идите спокойно отдыхать.Рефлексия и осознанность. Обращайте внимание на своё состояние и на то, что вас радует, огорчает и т. п.Постановка целей, позитивное мышление. Постарайтесь каждое утро ставить какую-то цель на день и настройтесь при этом на позитивный лад.Обучение и саморазвитие. Научно доказано, что во время учёбы вырабатываются гормоны счастья.Ценность того, что уже есть. Составьте список того, за что вы хотели бы поблагодарить жизнь, и регулярно его перечитывайте.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки