Офтальмолог рассказала о вреде неяркого света

Использование неяркого света при чтении, работе за компьютером и другими занятиями, где важно сфокусировать свое внимание на деталях, может навредить зрению. Об этом рассказала врач офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева.«Главная проблема не в оттенке лампы, а в недостаточной яркости. В полутемной комнате зрачок расширяется, через периферию оптических сред проходит больше рассеивающихся лучей. Картинка на сетчатке теряет четкость, падает контраст, мелкий шрифт становится менее различимым», — пояснила Горбачева.По ее словам, это может привести к частым головным болям и потери концентрации внимания.Особенно вреден такой свет пожилым людям. Как сообщила офтальмолог, с возрастом снижается прозрачность в хрусталике, из-за чего людям преклонного возраста требуется в несколько раз больше света.Врач рассказала, какое освещение в каких комнатах будет наиболее приемлемым.«Для чтения и работы с документами на столе достаточно 300–500 люкс [единица, которая показывает, насколько ярко освещена поверхность]. В гостиной подходит общий фон около 200–300 единиц освещенности, но для книги на диване нужен отдельный настенный или напольный светильник. Свет следует распределять равномерно, без резких теней и бликов», — отметила специалист.Горбачева не рекомендует часто использовать освещение светодиодными лампами, поскольку их низкочастотный свет с глубокой сменой яркости нервная система человека воспринимает как раздражитель, что также может привести к головным болям. Для этого лучше использовать лампы и экраны с высокочастотным мерцанием без искажения цветов. А для чтения и работы врач посоветовала использовать отдельные лампы с рассеянным светом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки