Офтальмолог рассказала о вреде неяркого света
«Главная проблема не в оттенке лампы, а в недостаточной яркости. В полутемной комнате зрачок расширяется, через периферию оптических сред проходит больше рассеивающихся лучей. Картинка на сетчатке теряет четкость, падает контраст, мелкий шрифт становится менее различимым», — пояснила Горбачева.
По ее словам, это может привести к частым головным болям и потери концентрации внимания.
Особенно вреден такой свет пожилым людям. Как сообщила офтальмолог, с возрастом снижается прозрачность в хрусталике, из-за чего людям преклонного возраста требуется в несколько раз больше света.
Врач рассказала, какое освещение в каких комнатах будет наиболее приемлемым.
«Для чтения и работы с документами на столе достаточно 300–500 люкс [единица, которая показывает, насколько ярко освещена поверхность]. В гостиной подходит общий фон около 200–300 единиц освещенности, но для книги на диване нужен отдельный настенный или напольный светильник. Свет следует распределять равномерно, без резких теней и бликов», — отметила специалист.
Горбачева не рекомендует часто использовать освещение светодиодными лампами, поскольку их низкочастотный свет с глубокой сменой яркости нервная система человека воспринимает как раздражитель, что также может привести к головным болям. Для этого лучше использовать лампы и экраны с высокочастотным мерцанием без искажения цветов. А для чтения и работы врач посоветовала использовать отдельные лампы с рассеянным светом.
