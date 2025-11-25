Эти напитки повышают риск инсульта на 50%

Ваш выбор напитка также имеет значение, поскольку «преобладающее» потребление пива было связано с более высоким риском, а вино — нетИнсульт описывает опасную для жизни неотложную медицинскую помощь, вызванную прекращением кровоснабжения части вашего мозга. Неверные решения в отношении образа жизни закладывают основу для этого серьезного состояния, при этом особенно вреден один напиток. Новые исследования показывают, что даже умеренное потребление может значительно увеличить риск."Даже умеренное употребление алкоголя может увеличить вероятность инсульта. Алкоголь может повысить риск внутримозгового кровоизлияния — инсульта из-за кровотечения — на пугающие 50 процентов. Глобальное исследование, в котором приняли участие 26 000 человек по всему миру, показало, что как высокое, так и умеренное потребление алкоголя было связано с повышенным риском неотложной медицинской помощи", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Четверть выборки были пьющими в настоящее время, а две трети были классифицированы как трезвенники. В отличие от предыдущих исследований, в этом исследовании принимали участие люди из разных этнических групп в 27 странах.Инсульт может быть спровоцирован либо тромбом, что приводит к так называемому ишемическому инсульту, либо кровотечением, вызывающим внутримозговое кровоизлияние.Результаты исследования показали, что у «нынешних пьющих» вероятность всех инсультов увеличилась на 14%, а риск внутримозгового кровоизлияния — на 50%.

