Врач Соломатина рассказала о пользе и вреде белого риса
В интервью медика прозвучали пояснения о пользе и вреде белого риса. Соломатина заметила, что данный продукт представляет собой тщательно очищенное от грубой оболочки зерно, так что в нем очень мало клетчатки, которой так ценятся зерновые, а также витаминов, микро- и макроэлементов.
«Плюсов от употребления белого риса немного – например, он насыщает организм энергией, создает ощущение сытости. В нем остается небольшое количество витаминов группы В», - рассказала Соломатина
Также врач указала на абсорбирующие свойства белого риса. Это делает продукт полезным в случаях отравлений, иных проблем с ЖКТ. Рисовые блюда наподобие слизистых супов помогают выводить из организма вредные вещества,
Говоря о возможном вреде риса, эксперт подчеркнула:
«Белый шлифованный рис резко повышает уровень сахара в крови».
Чтобы продукт не способствовал всплеску глюкозы в крови, употреблять его следует охлажденным, в сочетании с овощами и зеленью, салатами. Кроме того, диетолог посоветовала не переваривать рис – напротив, его полезнее есть немного недоваренным, рассыпчатым.
