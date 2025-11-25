Врач Соломатина рассказала о пользе и вреде белого риса

Употребление белого шлифованного риса связано как с полезными, так и с вредными эффектами, констатирует диетолог Елена Соломатина.В интервью медика прозвучали пояснения о пользе и вреде белого риса. Соломатина заметила, что данный продукт представляет собой тщательно очищенное от грубой оболочки зерно, так что в нем очень мало клетчатки, которой так ценятся зерновые, а также витаминов, микро- и макроэлементов.«Плюсов от употребления белого риса немного – например, он насыщает организм энергией, создает ощущение сытости. В нем остается небольшое количество витаминов группы В», - рассказала СоломатинаТакже врач указала на абсорбирующие свойства белого риса. Это делает продукт полезным в случаях отравлений, иных проблем с ЖКТ. Рисовые блюда наподобие слизистых супов помогают выводить из организма вредные вещества,Говоря о возможном вреде риса, эксперт подчеркнула:«Белый шлифованный рис резко повышает уровень сахара в крови».Чтобы продукт не способствовал всплеску глюкозы в крови, употреблять его следует охлажденным, в сочетании с овощами и зеленью, салатами. Кроме того, диетолог посоветовала не переваривать рис – напротив, его полезнее есть немного недоваренным, рассыпчатым.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки