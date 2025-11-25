Врач указала на пользу витамина С в укреплении иммунитета

Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как витамин С укрепляет иммунитет в сезон простуд.Она напомнила, что человек не может синтезировать витамин C, поэтому его важно регулярно получать с пищей или добавками. Она отметила, что витамин укрепляет защитные функции организма, поддерживает работу иммунных клеток, действует как антиоксидант и помогает в регенерации тканей. По ее словам, особенно часто дефицит встречается у курильщиков, людей с низким потреблением свежих овощей и фруктов, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями.Врач назвала лучшими источниками витамина C цитрусовые, киви, клубнику, шиповник, болгарский перец, брокколи и зелень, добавив, что тепловая обработка снижает содержание витамина, пишет RT. Если рацион не покрывает потребности, она рекомендовала рассмотреть добавки, включая натуральные экстракты и липосомальные формы, но выбирать их у проверенных производителей.Дмитренко подчеркнула, что существуют верхние допустимые нормы потребления витамина для разных возрастов и превышать их без консультации специалиста не стоит из-за риска побочных эффектов. Она подчеркнула, что полноценное питание должно оставаться основным источником витамина C, а добавки могут быть полезны людям из группы риска, но дозировку желательно согласовать с врачом.

