Российские ученые создадут тест-систему для диагностики меланомы
Метод использует микросферы для мультиплексного анализа, что заменяет несколько отдельных исследований одним комплексным тестом. Это ускоряет диагностику и повышает ее точность. Технология работает с реальными клиническими образцами кожных образований.
Разработка позволит не только диагностировать заболевание на ранней стадии, но и оценивать индивидуальные генетические риски. Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ и направлен на решение задач национального проекта по увеличению продолжительности жизни.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Онкология
Добавить комментарий