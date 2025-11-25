Врач развеяла главный миф о вейпах и электронных сигаретах

Врач центра здоровья Люберецкой областной больницы Наталья Хохлова развеяла главный миф о вейпах и электронных сигаретах.Она отметила, что рост курения среди молодежи сегодня связан прежде всего с электронными сигаретами и вейпами, а не с классическими сигаретами. По ее словам, подростки особенно уязвимы, так как считают такие устройства модными и безопасными.Хохлова подчеркнула, что именно молодые мужчины и женщины чаще всего используют вейпы, ошибочно думая, что они наносят меньший вред. Она пояснила, что количество канцерогенов в электронных сигаретах сопоставимо с обычными.Врач добавила, что зависимость всё больше распространяется среди подростков, однако помочь им в Центре здоровья невозможно — там принимают только пациентов старше 18 лет, что усугубляет проблему для семей. Для взрослых же доступна диагностика с помощью смокилайзера, который фиксирует уровень угарного газа как после сигарет, так и после вейпов. Хохлова отметила, что точность таких измерений имеет большое значение.В этот же день Хохлова рассказала о важности индивидуального подхода при отказе от курения. По ее словам, нужно скорректировать все факторы риска, это очень глубокая профилактическая работа с врачами, пишет RT.

